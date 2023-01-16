Украинские саперы начали учиться разминированию в Камбодже

По информации издания, эксперты из Камбоджи будут обучать украинским военным навыкам разминирования и использования специального оборудования для обезвреживания взрывных устройств.

Подготовку пройдут 15 военных, обучение продлится почти неделю до 21 января. Ратану уточнил, что правительство Японии оказало техническую поддержку в процессе обучения.

"Учеба будет сосредоточена на новейших технологиях и оборудовании для обезвреживания наземных мин, а также на очистке территорий", - рассказал он.

При этом планируется, что в апреле еще одна группа экспертов отправится из Камбоджи в Польшу для проведения учебного курса для украинских саперов там. Эту инициативу также поддержала Япония.