Украинские фамилии, указывающие на наследственное творчество и особый талант: а ваша там есть?

Некоторые украинские фамилии издавна связывали с талантами их носителей - художественным, музыкальным или интеллектуальным.

Такие родовые имена часто отражали профессию, призвание или дело, которым занималась вся семья. И сегодня они остаются символом творчества и мастерства.

Книжник

Фамилию Книжник имеют 460 человек. Чаще всего она встречается в Запорожской области. По распространенности занимает 10 783 место в Украине.

Маляр

Эту фамилию носят 2953 украинца, преимущественно носители встречаются на Приднепровье. Общий рейтинг по распространенности - 1423 место.

Певец

Относится к частым фамилиям центральной Украины. Имеет 5107 носителей и занимает 629 место по количеству носителей.

Музыкант

Одна из самых известных творческих фамилий. Это родовое имя имеют 11 708 украинцев, чаще всего - на Подолье. По распространенности занимает 227 место.

Дударь

Фамилия со звучанием народного инструмента. Ее носят 3874 человека, преимущественно на Волыни. В рейтинге по распространенности занимает 1010 место.