Украинские пограничники уничтожили вражескую систему залпового огня "Град" (видео)

Ситуация на фронте

Напомним, что в течение суток 14 марта на фронте произошло 149 боевых столкновений. В Курской области количество атак оставалось стабильным уже второй день подряд.

На Курском направлении за минувшие сутки произошло 20 боестолкновений. Враг нанес 19 авиационных ударов, сбросил 28 управляемых бомб и совершил 232 артиллерийских обстрела, среди которых три - из реактивных систем залпового огня.

На Покровском направлении украинские военные успешно остановили 43 штурмовых и наступательных действия противника в районах населенных пунктов Сухая Балка, Водяное Второе, Свиридоновка, Луч, Покровск, Котлино, Котляровка, Андреевка, Богдановка, Тарасовка, Гродовка, Лисовка, Новопавловка, Сергеевка и Удачное.