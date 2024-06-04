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Украинские пограничники уничтожили вражеские силы на Харьковском направлении и показали видео

Фото: ГПСУ уничтожила окупантов на Харьковском (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские пограничники уничтожили живую силу окупантов на Харьковском направлении. Результаты работы они обнародовали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ в Telegram.

Отмечается, что на видео показана работа пограничников "Стальной границы".

Украинские защитники FPV-дроном попали в здание с российскими оккупантами.

Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ

Напомним, украинские защитники уничтожили оккупантов, проводивших наступление в Волчанске.

Также накануне украинские пограничники уничтожили российский танк Т-72 на Бахмутском направлении.

Ранее сообщалось, что украинские защитники на Юге нанесли точный удар по оборонным укреплениям россиян.

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