ua ru
Ср, 12 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пограничники благодаря аэроразведке уничтожили вражеский танк на юге Украины

Новина українською →
Среда 12 июля 2023 16:35
Пограничники благодаря аэроразведке уничтожили вражеский танк на юге Украины Фото: пограничники ликвидировали танк россиян в Херсонской области (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские пограничники благодаря аэроразведке продолжают вместе уничтожать военную технику оккупантов. В этот раз удалось ликвидировать танк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как рассказали в ведомстве, благодаря эффективной работе операторов БПЛА удалось определить месторасположение вражеской техники. Благодаря этому удалось нанести удар по вражескому танку, который находился на оккупированной части Херсонской области.

На видео можно увидеть, что после попадания в танк россияне сначала пытались передвигаться по нему. Однако после повторного попадания оккупанты съехали с дороги и врезались в столб.

Обстрел Херсона 11 июля

Российские оккупанты устроили очередной обстрел Херсона, попав в гуманитарный штаб и пять жилых домов. В местах ударов произошли пожары.

Первоначально было известно о двух пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Также россияне сегодня обстреляли из РСЗО Софиевку Херсонской области. По предварительной информации, погибла гражданская, еще один человек получил ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
В центре внимания Украина. Все подробности второго дня саммита НАТО в Вильнюсе (онлайн)
В центре внимания Украина. Все подробности второго дня саммита НАТО в Вильнюсе (онлайн)
DAILY
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО