Украинские пограничники за неделю "затрофеили" 10 дронов (видео)

Пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" смогли "затрофеить" у российских оккупантов 10 дронов.

Украинские защитники показали видео своей работы через неделю. Пограничники не уточнили, на каком направлении удалось "затрофеить" беспилотники.

Потери России на войне

Генштаб ВСУ сообщает, что с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано уже более 363 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили около 800 россиян.

Британская разведка отмечает, что в 2023 году потери россиян выросли. Вероятно, Москве понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональное войско.

Недавно командующий Восточной группировкой ВСУ Александр Сырский показал видео с пленным российским сержантом. Он рассказал, как штурмовал позиции вблизи Синьковки Харьковской области.