Украинские пограничники показали яркое видео, как в новогоднюю ночь сбивали дроны РФ

Украинским пограничникам удалось ликвидировать 4 вражеских БПЛА. Все они были сбиты над Одесской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Следует заметить, что при этом пограничники добились успеха, действовав фактически вслепую.

"Четыре вражеских беспилотника приземлили пограничники Одесского отряда, еще один - военнослужащие Морохранения Госпогранслужбы", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, в новогоднюю ночь пограничники уничтожали вражеские "шахеды".

Атака РФ по Одесской области в ночь на 1 января

По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, ночью россияне атаковали дронами Одессу . В результате атаки зафиксированы прямые и осколочные попадания в жилые дома. В одной многоэтажке возник пожар. Спасатели его ликвидировали.

На данный момент известно об одном погибшем и восьми пострадавших жителях. Трое из них ранены, остальные получили помощь на месте.

Как уточнил Кипер, часть дронов около полуночи враг сознательно направил на жилые кварталы спальных районов Одессы и пригород, где люди в собственных домах собирались семьями встретить Новый год. В результате падения сбитых БпЛА повреждено по меньшей мере 3 многоквартирных высотных дома, 3 частных дома, хозяйственные постройки.

"В результате атаки погиб 15-летний подросток. Три человека с ранениями и ожогами госпитализированы, еще четверо получили медицинскую помощь на месте и продолжают лечение амбулаторно", - написал руководитель ОВА.

В одном из припортовых терминалов в результате попадания вспыхнул оперативно ликвидированный пожар. Люди не пострадали.

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