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Украинские пограничники "поймали" дроны россиян маскировочной сеткой: необычное видео

Фото: бойцы ГПСУ "поймали" российские беспилотники маскировочной сеткой (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Владимир Костырин

Выпущенные российскими оккупантами дроны для поражения позиций украинских пограничников запутались в маскировочной сетке, которую защитники установили над собой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.

Правоохранители также опубликовали соответствующее видео.

На кадрах видно, как БПЛА противника застрял в петлях маскировочной сетки на одной из позиции бойцов Госпогранслужбы.

Также отмечается, что в результате такого "прилета" вражеских беспилотников все пограничники остались целы и здоровы, пострадавших не было.

Когда именно бойцы ГПСУ "наловили" сетью дроны захватчиков - не уточняется. Также не говорится, на каком направлении это произошло.

"Беспилотники россиян летели поразить позиции пограничников, но запутались в маскировочной сетке. Никто из бойцов не пострадал", - указывается в описании к видео.

Ранее сообщалось, что украинский пограничник смог уничтожить из стрелкового оружия российского дрона-убийцу, атаковавшего позиции ВСУ на юге.

Также недавно вице-премьер-министр Михаил Федоров сообщил, что "Армия дронов" поставила новый рекорд по поражению российской техники.

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