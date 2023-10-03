Украинские пограничники "поймали" дроны россиян маскировочной сеткой: необычное видео

Правоохранители также опубликовали соответствующее видео.

На кадрах видно, как БПЛА противника застрял в петлях маскировочной сетки на одной из позиции бойцов Госпогранслужбы.

Также отмечается, что в результате такого "прилета" вражеских беспилотников все пограничники остались целы и здоровы, пострадавших не было.

Когда именно бойцы ГПСУ "наловили" сетью дроны захватчиков - не уточняется. Также не говорится, на каком направлении это произошло.

"Беспилотники россиян летели поразить позиции пограничников, но запутались в маскировочной сетке. Никто из бойцов не пострадал", - указывается в описании к видео.

Ранее сообщалось, что украинский пограничник смог уничтожить из стрелкового оружия российского дрона-убийцу, атаковавшего позиции ВСУ на юге.

Также недавно вице-премьер-министр Михаил Федоров сообщил, что "Армия дронов" поставила новый рекорд по поражению российской техники.