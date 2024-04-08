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Украинские предприятия сталкиваются с нехваткой персонала из-за мобилизации и миграции, - НБУ

Фото: Национальный банк Украины (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Все больше украинских предприятий сталкивается со сложностями в поиске как квалифицированного, так и неквалифицированного персонала, а количество ищущих работу согласно количеству резюме на сайтах поиска работы в дальнейшем сокращается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка (НБУ).

"Рост количества новых вакансий на сайтах поиска работы свидетельствует об устойчивом спросе на рабочую силу в начале 2024 года. В то же время, согласно опросам бизнеса, все больше предприятий сталкивается со сложностями в поиске как квалифицированного, так и неквалифицированного персонала. Количество ищущих работу" , измеряемая количеством резюме на сайтах поиска работы, в дальнейшем сокращалась", - говорится в документе.

Это может являться следствием как возобновления занятости, так и ограниченного предложения рабочей силы, в том числе через мобилизацию и последующую миграцию. Ведь количество мигрантов за пределами Украины с начала 2024 года по состоянию на 14 марта, по данным ООН, увеличилось почти на 150 тыс. (или 2%) до 6,5 млн человек, указывают в регуляторе.

Бронь от мобилизации

Во время действия военного положения в Украине мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. Но есть работники критически важных компаний, органов государственной власти, которые могут быть забронированы от мобилизации .

В частности, ранее, как писало РБК-Украина, в Министерстве экономики Украины рассматривалось возможность бронирования от мобилизации ФЛП и гиг-специалистов.

Недавно заместитель главы Минцифры Александр Борняков рассказывал, что оловной проблемой с броней от мобилизации специалистов IT-сферы является отсутствие взятия многих из них на военный учет, а бронировать ФЛП нельзя и этому просто объяснение .

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