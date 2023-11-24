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Украинские пенсионеры смогут получить по 5 светодиодных ламп в отделениях почты

Фото: пенсионеры смогут получить по 5 светодиодных лампочек в отделениях "Укрпочты" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Кабинет Министров Украины упрощает выдачу светодиодных лампочек населению. Их смогут получить пенсионеры по пять штук на одного человека в отделениях "Укрпочты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

По его словам, были внесены изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по созданию благоприятных условий для обеспечения эффективного потребления электроэнергии в Украине.

В частности, чиновники внедрили дополнительную возможность получения пенсионерами по 5 светодиодных ламп на одного человека "непосредственно в отделениях почтовой связи АО "Укрпочта"".

Для этого нужно только иметь при себе пенсионное удостоверение.

Представитель Кабмина в парламенте отметил, что новшество "позволит ускорить процесс выдачи лампочек реципиентам перед началом осенне-зимнего периода повышенных нагрузок".

Программа обмена ламп в Украине

Напомним, в Украине с января каждому жителю предоставили возможность обменять лампы накаливания на LED-лампы. Такая программа была введена для экономии электроэнергии на фоне постоянных ударов российских оккупантов по энергетической инфраструктуре.

Ранее осенью сообщалось, что украинцы через портал "Дія" уже обменяли более 20 миллионов старых ламп.

Также добавим, что 11 августа Кабмин расширил программу обмена ламп.

Детальнее о том, как бесплатно обменять старую лампочку на новую LED-лампу, читайте в материале РБК-Украина.

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