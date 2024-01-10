Украинские партизаны создали ряд ячеек в РФ. Среди них Бурятия, Чечня и Калининград
Представители украинского подполья и партизанского движения объявили о создании ряда новых автономных центров на территории страны-агрессора. Такие региональные центры действуют не менее чем в восьми регионах РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал крымского движения сопротивления "Атеш".
В заявлении представителей Сил сопротивления отмечается, что данное движение "расширяется и создает ряд автономных ячеек на территории России".
Также был обнародован соответствующий перечень новосозданных региональных центров, которые начали действовать в:
- Ичкерии (Чечня),
- Калининграде,
- Бурятии,
- Тыве,
- Ингушетии,
- Дагестане.
"Так же ячейки действуют в Сибири и Татарстане", - напомнили в "Атеш".
В "Атеше" рассказали о создании новых региональных ячеек на территории РФ (фото: t.me/atesh_ru)
В движении отметили, что стали все чаще получали сообщения о желании помочь из разных регионов России, в том числе из вышеперечисленных.
"Данные территории крайне сильно отличаются культурно, имеют свои традиции, диалекты и языки, отличительные от тех, которые навязывает Москва. "Атеш" поможет начать борьбу в данных регионах против "русского мира", вернуть забытую свободу и остановить бессмысленную войну против Украины. И пламя освобождение загорится и разнесется по всей РФ!" - подчеркивается в заявлении.
Также подпольщики призвали приобщаться к новым ячейкам и "творить историю вместе", кроме того, просят предоставлять информацию о сбежавших на территорию России коллаборантах.
Деятельность украинских партизан на территории РФ
Ранее сообщалось, что украинские подпольщики и представители Сил сопротивления установили наблюдение за специальным полком полиции в российской столице Москве. Бойцы этого полка выполняют служебные задания на оккупированных территориях Украины.
Также партизаны зафиксировали на Мичуринском заводе авиационной и ракетной техники в Тамбовской области (РФ) склады с готовым оборудованием.
Кроме того, недавно агенты подпольщиков получили доступ к секретным документам Дубненского машиностроительного завода (Московская область, РФ). Они узнали о проблемах с производством крылатых ракет Х-32.
Ранее партизаны проникли на территорию базы 107-го специального моторизованного полка в Москве, где обнаружили слабые места в охране объекта, а также представители подполья проникли на военный аэродром в Нижнем Новгороде в РФ, и показали фото истребителей.
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