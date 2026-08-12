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Украинские операции будут становиться все сложнее для противодействия, - Хмара

22:39 12.08.2026 Ср
2 мин
Украина выключит "военную машину" России
aimg Елена Бджола
Украинские операции будут становиться все сложнее для противодействия, - Хмара Фото: в.о. министра обороны Украины Евгений Хмара (facebook.com SecrSerUkraine)
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Дальнобойные санкции Украины против России заставят страну-агрессора заключить справедливый мир. Украинское оружие будет становиться только более массовым и более точным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Евгения Хмары, передает Министерство обороны Украины в Telegram.

Хмара об ударах по России

Хмара отметил, что Украина выключит российскую военную машину, а именно уничтожит:

  • инфраструктуру,
  • флот,
  • логистику,
  • объекты топливно-энергетического комплекса,
  • предприятия, работающие на войну против Украины.

Такое он назвал украинскую операцию по Новороссийску уникальной.

"Комбинированный удар наносился ракетами, реактивными дронами, морскими беспилотниками. Россия оказалась бессильна против синхронной работы украинских средств поражения", - говорит Хмара.

Генерал-майор уверен, что это результат совместных усилий и синергии, которая усиливается в Силах обороны.

Украина усилит спецоперации против РФ

Еще он отметил, что усиление deep strike по России является одним из приоритетов, это давление, которое будет наращиваться.

"Сегодня на совещании под председательством Президента определили дальнейшие совместные шаги. Украинские операции будут становиться все сложнее для противодействия. Украинское оружие будет становиться только более массовым. Удары - точнее. Россия будет гореть", - резюмировал Хмара.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина ночью применила "дальнобойные санкции" против Новороссийска. Во время операции впервые слаженно сработало большое количество разных украинских средств поражения.

Также сообщалось, что четыре военных корабля врага в Новороссийске получили повреждения разной степени в ночь на 12 августа.

Кроме того, в Новороссийске был введен режим чрезвычайной ситуации. Это решение было принято после новой массированной атаки ВСУ.

Еще стало известно, что Силы обороны Украины поразили военно-морскую базу РФ в Новороссийске - последний крупный опорный пункт российского флота на Черном море.

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