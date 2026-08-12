Украинские наземные дроны для ВСУ будут производить в Дании: детали соглашения

Отмечается, что совместное предприятие должно расширить промышленную базу Ravlyk, укрепить европейские цепи поставок и поддержать потребности ВСУ при условии получения необходимых разрешений и заключения соответствующих коммерческих соглашений.

Сотрудничество объединяет технологию UUT, системную инженерию и знание условий эксплуатации, сложившиеся в Украине, с компетенциями Vidar Industries в сфере индустриализации, технологической подготовки производства, управления качеством, организации цепей снабжения, соблюдения регуляторных требований и датского корпоративного управления.

В комментарии РБК-Украина в компании отметили, что планируется производить около 3 тысяч единиц НРК в год на этой производственной площадке. Первая партия 500 единиц планируется к производству уже в этом году, на предприятии будут работать около 200 человек.

Как отметил производитель, к отечественным НРК есть интерес со стороны европейских партнеров, однако в настоящее время производственная мощность покрывает только потребности Украины на данном этапе развития.

Что известно о Ravlyk

Ravlyk – это модульная беспилотная наземная платформа, разработанная для логистики, перевозок, эвакуации раненых, инженерного обеспечения и других специализированных операционных задач. Ее архитектура позволяет адаптировать платформу к разным профилям применения с помощью функциональных модулей.

Передавая роботизированным системам опасные задачи, связанные с пребыванием личного состава в открытых зонах, Ravlyk должен уменьшать риск для военнослужащих и поддерживать подразделения, работающие в сложных условиях.