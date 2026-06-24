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Украинские морские дроны готовят к новым миссиям в Черном море

19:58 24.06.2026 Ср
2 мин
Теперь они не просто будут подрывать корабли РФ
aimg Сергей Козачук
Фото: морской беспилотник "Катран" (Getty Images)

Украина разрабатывает новую систему морских беспилотников, которая позволит не уничтожать, а задерживать и конфисковать подсанкционные суда в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командира подразделения ГУР МО с позывным "Девятый" в интервью Business Insider.

Полицейские миссии для дронов

По словам командира, целью обновленных беспилотников является задержание судов, перевозящих ворованные товары, оружие или подсанкционную нефть, и их дальнейшее буксирование в порт.

"Если они выполнят требование, их сопровождают в назначенный порт, где судно и груз могут быть конфискованы в соответствии с международным правом. Если они откажутся, могут быть приняты другие меры", - отметил "Девятый".

Такая тактика значительно расширит роль многоцелевого морского беспилотника "Катран", созданного украинским предприятием "Военная бронетанковая компания HUB".

Командир считает этот метод более гуманным , чем полное уничтожение кораблей с неизвестным грузом.

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Модернизация и эволюция тактики

Первоначально "Катран", как и другие украинские дроны, создавался как ударный катер-камикадзе со взрывчаткой для борьбы с Черноморским флотом РФ.

Однако впоследствии он получил существенные модификации , в том числе пулеметы и ракеты класса "земля-воздух".

В ГУР прогнозируют, что в будущем одни дроны смогут брать под контроль палубу корабля и временно задерживать экипаж, пока другие будут прикрывать воздух.

Если судно будет сопротивляться, его смогут утопить за считанные секунды .

Обновление украинского ПВО и новые дроны

Напомним, сегодня Украина получила шведские радиолокационные системы Giraffe от компании Saab. Эти станции способны обнаруживать крылатые ракеты, самолеты и беспилотники на расстоянии до 100 км, а также могут фиксировать цели на поверхности воды.

Также сегодня стало известно, что отечественная компания TAF Industries начала выпуск дрона-перехватчика Octopus-100. Новая разработка создана для уничтожения российских реактивных Шахедов и других скоростных воздушных целей в условиях работы враждебного РЭБ.

Кроме того, украинская оборонная компания "Генерал Черешня" показала новый дрон-разведчик Sweetheart. Этот беспилотник самолетного типа был разработан совместно с военными для разведывательных миссий в глубоком тылу противника.

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