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Украинские морпехи заставили россиян сбежать с позиций (видео)

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Украина, Суббота 10 июня 2023 14:50
Украинские морпехи заставили россиян сбежать с позиций (видео) Фото: морпехи ВСУ заставили россиян сбежать с позиций (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники обнаружили и уничтожили скрытый склад боеприпасов врага, а оккупанты после взрыва сбежали со своих позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Александра Сырского в Telegram.

Генерал-полковник отметил отличную работу бойцов 35 отдельной бригады морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского. Морпехи с помощью дронов обнаружили и уничтожили склад снарядов российских оккупантов.

При этом на кадрах заметно, что захватчики решили бросить свои позиции. Россияне сбежали после взрыва.

"Силы обороны продолжают системно уничтожать россиян", - добавил Сырский.

Ситуация на фронте

Напомним, что украинские военные продолжают продвигаться на Бахмутском направлении. По словам спикера Восточного направления Сергея Череватого, ВСУ за последние сутки продвинулись на 1400 метров на разных участках.

При этом британская разведка отмечает, что украинским бойцам удалось прорвать первую линию обороны России в некоторых районах, а аналитики ISW говорят, что ВСУ ведут наступательные действия по четырем направлениям.

При этом официально военное и политическое командование заявляет, что контрнаступление Украины еще не началось.

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