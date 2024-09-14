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Украинские морпехи сбили российский дрон с катера (видео)

Фото: украинские морпехи сбили российский дрон с катера (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские морпехи показали работу по российским дронам. В частности, сбитие "Шахеда" с катера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

"Видео сбития катером Военно-Морских Сил ВС Украины вражеского БПЛА "Shahed-136", - говорится в подписи к кадрам.

Атака РФ по Украине

В ночь на 14 сентября Россия запустила по Украине 76 дронов, 72 из которых сбила ПВО. В частности, в Киевской области тревога продолжалась всю ночь, есть повреждения в двух районах, а в Одесской области ПВО работала больше трех часов, также есть повреждения.

Кроме того, в Сумской области Россия атаковала энергообъект. Один работник погиб, еще семь были ранены. В частности, атакой было повреждено укрытие.

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