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Украинские морпехи устроили россиянам ночное "сафари" (видео)

Фото: украинские морпехи устроили россиянам ночное "сафари" (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские морские пехотинцы устроили ночное "сафари" на российских оккупантов, уничтожая вражеские позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

"Ночное "сафари" на окупантов от 503 отдельного батальона морской пехоты и 36 отдельной бригады морской пехоты им контр-адмирала Михаила Билинского", - сказано в сообщении.

На видео видно, как наши снаряды падают на позиции российских захватчиков.

Напомним, недавно во время боев под Бахмутом пограничники захватили опорный пункт оккупантов и взяли в плен "вагнеровца".

К тому же, украинские военные уничтожили редкую вражескую бронемашину "Штурм-С" под Бахмутом.

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