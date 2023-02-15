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Металлолома стало больше: украинские воины уничтожили редкую российскую бронемашину

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Украина, Среда 15 февраля 2023 23:42
Металлолома стало больше: украинские воины уничтожили редкую российскую бронемашину Фото: украинские военные на Бахмутском направлении (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Под Бахмутом воины 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожили редкую российскую бронемашину "Штурм-С".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штурмовую бригаду в Телеграмме.

"Работают артиллеристы 3 ОШБр, подразделение "Команда Выстрел". Тремя попаданиями из МСТА-С уничтожена боевая бронированная машина "Штурм-С" и склад с БК противника в пригороде Бахмута", - сообщает бригада.

"Штурм-С" - советский самоходный противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения танков, бронетранспортеров и хорошо защищенных точечных целей. Создавался как единая система наземного вооружения ("Штурм-С") и воздушного ("Штурм-В") базирования и оснащен первой серийной ПТКР со сверхзвуковой скоростью полета.

Напомним, наши защитники на восточном фронте уничтожили российский вертолет Ка-52, поразили пункт управления врага, 3 района сосредоточения живой силы противника и 2 его склада боеприпасов.

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