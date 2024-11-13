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Украинские морпехи показали бой с оккупантами в Курской области (видео)

Фото: украинские морпехи показали бой с оккупантами в Курской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские морские пехотинцы показали кадры боя с оккупантами. Военные смогли удержать оборону позиций в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские силы ВСУ.

Так, военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского продолжают уничтожать врага.

"Вашему вниманию фрагмент недавнего оборонного боя николаевских морпехов в Курской области", - отмечают военные.

Ситуация в Курской области

Украинские военные уже который месяц ведут наступление в Курской области. Буквально недавно сообщалось, что Россия перебросила на это направление войска КНДР.

Буквально 7 ноября сообщалось, что российские морпехи вместе с военными КНДР пошли в наступление в Курской области. Но понесли потери.

Добавим, что украинские военные постоянно уничтожают оккупантов в Курской области. Например, военные Сил спецопераций (ССО) провели операцию в тылу РФ в Курской области. Были уничтожены 14 оккупантов.

Отметим, что в конце октября в Генштабе ВСУ рассказывали, что с начала Курской операции РФ потеряла 17 819 военных, как ранеными, так и ликвидироваными. Еще 700 россиян были взяты в плен.

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