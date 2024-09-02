Украинские беженцы в Германии: почему врачам сложно получить разрешение на практику

Содержание

Несмотря на большой дефицит кадров, беженцам сложно устроиться в медицине

В течение нескольких последующих лет в Германии будет не хватать 50 000 врачей. Такой прогноз озвучил федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах.

В Германии проживает около 1,3 млн украинских беженцев. По данным исследования Die Welt, с февраля 2022 года в страну прибыли более 1600 врачей из Украины, но полную лицензию на медицинскую практику получили всего 187.

Врач-анестезиолог из Одессы Алексей Украинский работает по специальности в Германии с 2016 года. С началом полномасштабного вторжения он начал проводить бесплатные вебинары и запустить Telegram-канал, где давал советы по признанию диплома для врачей в Германии.

"Тогда мне просто нужно было перевести диплом. Теперь они должны предоставить эти огромные документы, в которых подробно описывается каждый аспект их образования. И даже если ваш университет сейчас не в зоне боевых действий и вы можете получить документы, это может занять шесть месяцев и будет стоить тысячи евро за перевод. Для людей, у которых разрушено жилье, у которых нет ничего, может, один чемодан – это может быть непреодолимым препятствием", - отметил Алексей Украинский.

У каждой земли – свой набор правил для признания образования врача

Даже если документы украинского врача переведены и он сдал экзамен по немецкому языку, вряд ли легко попасть в практику или больницу.

Следующим этапом является признание образования в соответствии с немецким медицинским дипломом. Большинству иностранных врачей приходится компенсировать разницу количества теоретических экзаменов и объема практического опыта прохождением практической стажировки и сдачей экзаменов.

В каждой из 16 федеральных земель Германии свой список стандартов, которым должен соответствовать иностранный врач.

"Большинство людей, я бы сказал где-то 80%, в моем Telegram-канале – это женщины от 35 до 45 лет с детьми. Их мужья вынуждены были остаться в Украине, потому что они призывного возраста", - рассказывает врач-анестезиолог.

Этим украинкам нужно как-то организовать уход за ребенком, пока они готовятся к экзаменам.

"Или взять, например, старших врачей. 50-летний дерматолог, практикующий 20 лет, но медицинский факультет которого уже давно позади, может не очень легко сдать экзамен по внутренней медицине, предназначенный для 22-летних студентов в Германии", - обращает внимание Алексей Украинский.

Фото: Работа медсестры (freepik.com)

По его словам, процесс с документами длится очень долго – месяцы или даже годы.

"А тем временем вы можете работать медсестрой, если вам повезет, или в супермаркете или пиццерии, если не повезет", – отмечает анестезиолог.

Что предлагают в профсоюзе врачей Германии

Крупнейший профсоюз врачей Германии Marburger Bund критикует систему лицензирования иностранных врачей. Там объясняют, что процесс такой медленный отчасти из-за того, что существует единый офис для оценки иностранной медицинской квалификации. Этому учреждению не хватает финансирования и персонала.

По словам пресс-секретаря профсоюза Ганса-Йорга Фризе, органу по оценке медицинских профессий (GTG) в Бонне нужно:

больше персонала и меньше бюрократии;

больше цифровизации процедур;

больше стандартизации в 16 землях Германии.

Ведь даже после всех этапов признания, профессиональная лицензия врачам часто выдается всего на два года. Долгие задержки в следующем процессе подачи заявки могут привести к тому, что эти врачи устроятся на работу через два года и будут оставаться безработными, пока их работодатель будет ждать их возвращения.