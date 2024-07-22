Дело не в выплатах. Почему в Германии работают мало украинских беженцев

В Германии сравнили уровень занятости украинских беженцев в Европе, чтобы учесть опыт других стран. На интеграцию украинцев влияют много факторов.

Почему в Германии работают мало украинских беженцев, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на tagesspiegel.de .

Германия по уровню занятости украинцев – "посередине" в Европе

По показателям интеграции украинских беженцев на рынок труда Германия находится среди европейских стран примерно посередине, говорят в Институте исследования рынка труда и профессий (IAB) в Нюрнберге.

На начало 2024 года занятость украинцев в Германии достигла 27%. В то же время, есть значительные отличия – например, самые высокие показатели занятости в Литве (57%), Дании (53%) и Польше (48%).

А самые низкие показатели – менее 20% – в Финляндии, Норвегии, Румынии и Испании.

"Высокий уровень занятости можно наблюдать особенно в странах, которые до сих пор полагались на временное пребывание, а не на долгосрочную интеграцию беженцев. В этих странах беженцев быстро устраивают на работу без особых квалификационных требований, а иногда и со сложными условиями", - объясняет один из авторов. исследование Ксения Гацкова.

Обычно беженцы работают всего несколько часов в неделю, часто имеют краткосрочные контракты на определенный срок и работают на работах, которые часто ниже их квалификации.

"Например, в Нидерландах уровень занятости такой высокий из-за большой доли людей, которые выполняют "работы по вызову". В Дании большинство беженцев работают уборщицами", - отмечает она.

Фото: Германия придерживается принципа интеграции "язык прежде всего" (gettyimages.com)

Занятость беженцев зависит от подхода к интеграции

Другие страны применяют подход "прежде всего язык". Это означает, что беженцы должны сначала выучить язык и получить признание их квалификации, чтобы затем они могли работать на работах с соответствующей квалификацией.

"Предыдущие исследования показывают, что такой подход создает более стабильные траектории рынка труда в долгосрочной перспективе и выгоден как для беженцев, так и для принимающей страны", - говорит ученая.

В странах с растущим уровнем безработицы конкуренция за работу больше, что также затрудняет интеграцию.

В то же время государственные выплаты, например деньги граждан в Германии, имеют небольшое влияние на темпы интеграции на рынок труда.

Страны, где до войны было больше граждан Украины, также имеют более высокие показатели занятости.

"Хорошее знание английского среди населения также оказывает положительное влияние на показатели, поскольку облегчает интеграцию", - говорит Ксения Гацкова.

Выше уровни занятости среди украинских беженцев также в странах, где лучше организован уход за детьми – например, в Дании и Нидерландах, где работают много украинцев. Широкий доступ к медицинским услугам также повышает показатели.

Германия придерживается принципа "язык прежде всего", то есть более долгосрочного интеграционного подхода.

"Германия настроена на устойчивую интеграцию украинских беженцев. Это включает в себя языковые программы, программы квалификации и целевое трудоустройство. Германия поставила своей целью интегрировать беженцев как можно быстрее, но также в долгосрочной перспективе.

Особенно сейчас, когда не хватает квалифицированных работников, важно, чтобы люди были трудоустроены в соответствии с их квалификацией. Украинцы хорошо образованы, выше среднего. Германия может использовать этот потенциал", – говорит исследовательница IAB Тереза ​​Кох.