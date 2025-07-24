Украинские клубы сенсационно проиграли на старте еврокубков: результаты "Полесья" и "Александрии"

Стартовый раунд квалификации Лиги конференций принес украинским болельщикам неожиданное разочарование. Несмотря на то, что букмекеры отдавали преимущество именно нашим клубам, "Полесье" и "Александрия" сенсационно уступили своим соперникам в первых матчах. Это создает серьезные вызовы перед ответными матчами
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.
Житомирское "Полесье" начало свой путь в Лиге конференций с неожиданного домашнего поражения от "Санта-Коломы" из Андорры. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу команды из карликового государства.
"Полесье" вышло вперед в счете, что дало надежду на успешный старт. Однако в первом тайме житомирцы пропустили дважды, позволив сопернику перехватить инициативу и выйти вперед.
Такой результат ставит команду Руслана Ротаня в сложное положение перед ответным матчем.
Лига конференций. Второй квалификационный раунд. Первый матч
"Полесье" - "Санта Колома" 1:2
Голы: Гуцуляк (21) - Ремолинс (27), Креспо (44)
"Александрия" также потерпела поражение в своем первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций, уступив сербскому "Партизану" со счетом 0:2.
Несмотря на счет, не в пользу украинского клуба, статистика свидетельствует об активной игре "Александрии".
Украинская команда нанесла 20 ударов по воротам представителей Сербии, что говорит об их попытках атаковать и создавать моменты. Однако реализация этих моментов подвела, и теперь "горожанам" придется отыгрываться на выезде.
Лига конференций. Второй квалификационный раунд. Первый матч
"Александрия" - "Партизан" 0:2
Голы: Б. Костич (14), Угрешич (56)
Оба украинских клуба имеют шанс реабилитироваться в ответных матчах. Поединки с участием "Полесья" и "Александрии" состоятся в следующий четверг, 31 июля.
Командам Ротаня и Кирилла Нестеренко нужно будет продемонстрировать значительно лучшую игру и результативность, чтобы продолжить свой путь в еврокубках.
Ранее мы писали, что определились все потенциальные соперники украинских клубов в квалификации еврокубков.
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