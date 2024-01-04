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Украинские хакеры снова сломали провайдера администрации Путина

Фото: украинские хакеры снова провайдера администрации Путина (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские хакеры уже второй раз атаковали провайдера администрации российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IT army of Ukraine.

Украинские хакеры из It army of Ukraine заявили о второй успешной атаке на российского провайдера "АРКАДО Телеком", который обеспечивает полный спектр услуг связи для администрации Путина и других государственных служб России.

"Не успели они полностью восстановиться как мы их приложили снова! Теперь мы умеем и так. Только бы мощностей хватало возвращаться к таким целям и держать их подольше. Зовите друзей, мы сможем сделать больше вместе", - отметили в It army of Ukraine.

Фото: Украина сломала российского провайдера (t.me/itarmyofukraine2022)

"АРКАДО Телеком" предоставляет весь спектр услуг связи Администрации президента РФ, Федеральной службе охраны, администрации Москвы и Московской области, Главному управлению безопасности дорожного движения, Главному управлению внутренних дел РФ, "Сбербанку".

Кибератаки на русские сайты

С начала полномасштабной войны украинские IT атакуют сайты крупных российских банков, а также госучреждений. Останавливали работу сайты Минобороны России, Роскомнадзора и Росавиации. Большие и государственные (пропагандистские) СМИ также прекратили работу из-за атак "хакеров".

Недавно украинская ИТ-армия остановила работу крупных аэропортов России. В пропагандистских СМИ заявляли о DDoS-атаке.

Мы также писали, что в новогоднюю ночь украинская ИТ Армия остановила работу платежных терминалов Российской Федерации.

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