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Украинские дроны ночью атаковали сразу три НПЗ в России, - источник

Иллюстративное фото (росСМИ)
Автор: Валерия Полищук, Юлия Акимова

Сегодня ночью Украина атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода.

Об этом сообщил источник РБК-Украина.

НПЗ были атакованы не только в Рязани, но и в Кстово Нижегородской области и Киришах Ленинградской область.

По словам источника, эти атаки - продолжение ряда спецопераций по вражеским НПЗ, которые ранее начала Служба безопасности Украины. 

"Мы системно реализуем детально просчитанную стратегию по уменьшению экономического потенциала РФ. Наша задача - лишить врага ресурсов и уменьшить поток нефтяных денег и топлива, которые РФ направляет непосредственно на войну, на убийства наших граждан", - сообщил источник. 

Судя по видео в сети, последствия атаки были довольно существенными. К тому же атакованные сегодня НПЗ входят в топ-5 крупнейших заводов в РФ.

Кроме того, по информации источника, СБУ вместе с другими представителями Сил обороны атаковали дронами авиабазу ВВС РФ в Бутурлиновке и военный аэродром в Воронеже.

Атаки на НПЗ в России

Атаки украинских дронов на российские НПЗ становятся все более систематическими. Да, недавно беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.

Также источники РБК-Украина сообщали, что дроны СБУ поразили НПЗ в Туапсе, в результате чего последовал мощный пожар.

Кроме того, дроны СБУ точно отработали по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл". Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и войскам РФ.

К тому же в ночь на 13 марта в Рязани беспилотники атаковали нефтезавод. Очевидцы сообщают о пожаре. Также известно о пострадавших.

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