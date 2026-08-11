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Украинские дроны поразили большой российский НПЗ в 1500 км от границы

12:00 11.08.2026 Вт
1 мин
В результате удара на предприятии вспыхнул пожар
aimg Валерий Ульяненко
Фото: ночью дроны ударили по НПЗ в Оренбургской области (росСМИ)

Силы обороны Украины в ночь на 11 августа нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.

В результате попадания на территории стратегического предприятия зафиксирован пожар. Масштабы нанесенного ущерба сейчас уточняются.

Пораженное предприятие является одним из крупнейших НПЗ в Оренбургской области и играет немаловажную роль в обеспечении топливно-энергетического сектора России. Мощность завода составляет около 6 млн тонн нефти в год.

На предприятии производят автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо. Завод также производит мазут, битум и другие виды нефтепродуктов.

"Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в заявлении Генштаба.

Напомним, ночью под удары украинских дронов попал и Комсомольский НПЗ в Хабаровском крае РФ.

Завод является одним из основных поставщиков нефтепродуктов для российского Дальнего Востока. Его проектная мощность составляет 8,5 млн тонн нефти в год.

Кроме того, в ночь на сегодня в Новоусманском районе Воронежской области вспыхнул логистический комплекс Wildberries. Местные жители рассказывали о взрывах, а компания подтвердила эвакуацию своих сотрудников.

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