Украинские дроны поразили большой российский НПЗ в 1500 км от границы

В результате попадания на территории стратегического предприятия зафиксирован пожар. Масштабы нанесенного ущерба сейчас уточняются.

Пораженное предприятие является одним из крупнейших НПЗ в Оренбургской области и играет немаловажную роль в обеспечении топливно-энергетического сектора России. Мощность завода составляет около 6 млн тонн нефти в год.

На предприятии производят автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо. Завод также производит мазут, битум и другие виды нефтепродуктов.

"Силы обороны Украины и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в заявлении Генштаба.

Напомним, ночью под удары украинских дронов попал и Комсомольский НПЗ в Хабаровском крае РФ.

Завод является одним из основных поставщиков нефтепродуктов для российского Дальнего Востока. Его проектная мощность составляет 8,5 млн тонн нефти в год.