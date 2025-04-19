Украинские дроны разбили российскую технику на Покровском направлении (видео)

Ситуация на фронте

Напомним, что за прошедшие сутки ситуация на фронте оставалась напряженной - зафиксировано 162 боевых столкновения вдоль всей линии фронта.

На Покровском направлении зафиксировано 54 штурмовые и наступательные действия противника.

Бои продолжались в районах Тарасовка, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Успеновка, Новоалександровка, Богдановка, Сухая Балка, Старая Николаевка, Зверево, Удачное, Андреевка, а также в направлениях Александрополя и Миролюбовки.

Также, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1180 человек. Украинские воины обезвредили 14 танков, 9 боевых бронированных машин, 70 артиллерийских систем, одну РСЗО, три средства ПВО, 111 БпЛА оперативно-тактического уровня, три ракеты, 208 единиц автомобильной техники и тяжелую огнеметную систему российских оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.