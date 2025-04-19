Украинские дроны разбили российскую технику на Покровском направлении (видео)

На Покровском направлении украинские военные уничтожили сразу три единицы российской бронетехники.
Операторы батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Корсар" нанесли точные удары дронами-камикадзе по вражескому танку и двум боевым машинам пехоты.
Вся техника противника была уничтожена - бронетранспорт горел на месте поражения.
Подразделение "Корсар" и в дальнейшем активно работает на передовой, нанося точечные потери врагу и поддерживая украинских защитников на самых сложных участках фронта.