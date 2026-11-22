Инцидент произошел в воскресенье, 22 ноября, на востоке Ливии. По словам двух местных военных чиновников, по базе ударили морские дроны.

Удар серьезно повредил российский корвет "Меркурий" и вызвал на объекте взрыв и сильный пожар, который впоследствии удалось потушить.

Спутниковый телеканал Almasar опубликовал кадры, на которых видно охваченное пламенем судно.

По данным предварительного расследования ливийских военных, по меньшей мере четыре дрона удалось перехватить и уничтожить. Два беспилотника попали прямо в военный корабль.

Дроны якобы запустили с базы на западе Ливии, руководимой украинскими военными.

Правительство восточной Ливии (подконтрольное самопровозглашенной Ливийской национальной армии) подтвердило, что поврежденное судно пришвартовалось в Бенгази для дозаправки и пополнения запасов.

Это происходило в рамках соглашения о сотрудничестве с Россией. В настоящее время Москва и восточноливийские власти начали совместное расследование инцидента.

Анонимный европейский чиновник в комментарии изданию подтвердил, что информация о взрыве в порту Бенгази с участием российского корвета достоверна, однако причины происшествия на Западе пока не оценивают.

Не Украина, не Россия официально атаку не комментировали.

Кроме того, вечером 22 ноября местные СМИ сообщили об отдельной атаке у порта Бенгази, где еще один морской дрон поразил коммерческое судно под мальтийским флагом (его экипаж спас ливийский флот).

Также заявляется об уничтожении не менее 12 морских беспилотников у побережья города.

В то же время международно признанное правительство западной Ливии в Триполи осудило эти события, заявив о категорическом неприятии превращения страны в "арену международных конфликтов или театр для сведения счетов внешними силами".