RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Украинские десантники уничтожили три БТРа и взвод россиян в Курской области (видео)

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские десантники в Курской области уничтожили три БТРа и взвод российских оккупантов из 155-й бригады морской пехоты РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Десантники 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШИ ВС Украины продолжают на территории Курской области РФ доказывать свое кратное преимущество над военными преступниками из 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на днях, в результате нескольких часов боя, полесские десантники уничтожили около 30-ти морпехов и три бронетранспортера.

Сначала ударным дроном был поврежден первый БТР противника, после чего точным танковым выстрелом танка - техника россиян "разложилась на атомы".

Второй вражеский БТР имел неосторожность попасть на глаз оператору противотанкового ракетного комплекса "Javelin" и противотанкист-десантник не промахнулся, уничтожив вражескую технику из одного выстрела.

Третий БТР российских морпехов "разлетелся вдребезги", наехав на мину, приготовленную на его дороге саперами 95-ки.

Бои в Курской области

Напомним, ВСУ начали операцию в Курской области 6 августа. Украинские военные успешно продвигаются вперед, взяв под контроль более сотни населенных пунктов.

В частности, в середине сентября ВСУ прорвали новый участок российской границы в Курской области - к западу от подконтрольных территорий в направлении населенного пункта Веселое Глушковского района.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Россия перебросила в Курскую область около 50 тысяч военных из других направлений фронта в Украине. Это облегчило ВСУ ведение оборонной операции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курская областьВойна в Украине