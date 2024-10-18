Украинские десантники уничтожили три БТРа и взвод россиян в Курской области (видео)

"Десантники 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШИ ВС Украины продолжают на территории Курской области РФ доказывать свое кратное преимущество над военными преступниками из 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на днях, в результате нескольких часов боя, полесские десантники уничтожили около 30-ти морпехов и три бронетранспортера.

Сначала ударным дроном был поврежден первый БТР противника, после чего точным танковым выстрелом танка - техника россиян "разложилась на атомы".

Второй вражеский БТР имел неосторожность попасть на глаз оператору противотанкового ракетного комплекса "Javelin" и противотанкист-десантник не промахнулся, уничтожив вражескую технику из одного выстрела.

Третий БТР российских морпехов "разлетелся вдребезги", наехав на мину, приготовленную на его дороге саперами 95-ки.