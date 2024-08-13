RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские десантники уничтожили ряд вражеской бронетехники вблизи Марьинки (видео)

Фото: ДШУ ВСУ уничтожили технику РФ у Марьинки (иллюстративное фото facebook.com/kbluchua)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские десантники провели серию успешных ударов дронами по вражеской технике кафиров вблизи Марьинки. Результатами работы они поделились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Известно, что на видео показана работа десантников 46-й отдельной аэромобильной бригады, которые за день уничтожили 5 и повредили 2 единицы вражеской бронированной техники.

Как отмечается, противник передвигался двумя колоннами, одна из которых состояла из пяти единиц техники и пыталась пройти вблизи Марьинки.

"До позиций нашего 2 батальона доехало только две. Три штуки красиво пылали и дымились после "встречи" с целым комплексом средств поражения. Вторая колонна из трех единиц перла из-за позиции 3 батальона", - говорится в сообщении

Десантники добавили, что после нанесения огневого поражения по второй колонне силами подразделений ПТРК и FPV-дронов две единицы техники оккупантов отступили, а еще одна была уничтожена.

"В целом, по итогам всего одного дня десантники 46 отдельной аэромобильной бригады уничтожили две единицы ББМ, две МТЛБ и один БТР. Также был поврежден один танк и один МТЛБ российских оккупантов", - отметили в сообщении.

Украинские защитники уничтожают ВС РФ

Напомним, сегодня сообщалось, как украинские пограничники нанесли тяжелые удары по укрытиям оккупантов в Серебрянском лесу Луганской области.

Недавно украинские пограничники нанесли ряд успешных ударов по технике и живой силе оккупантов на Бахмутском направлении.

Также мы рассказывали, как воины Сухопутных войск нанесли серию успешных ударов по технике и живой силе противника на Востоке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МарьинкаВойна России против Украины