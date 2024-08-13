Украинские десантники уничтожили ряд вражеской бронетехники вблизи Марьинки (видео)

Известно, что на видео показана работа десантников 46-й отдельной аэромобильной бригады, которые за день уничтожили 5 и повредили 2 единицы вражеской бронированной техники.

Как отмечается, противник передвигался двумя колоннами, одна из которых состояла из пяти единиц техники и пыталась пройти вблизи Марьинки.

"До позиций нашего 2 батальона доехало только две. Три штуки красиво пылали и дымились после "встречи" с целым комплексом средств поражения. Вторая колонна из трех единиц перла из-за позиции 3 батальона", - говорится в сообщении

Десантники добавили, что после нанесения огневого поражения по второй колонне силами подразделений ПТРК и FPV-дронов две единицы техники оккупантов отступили, а еще одна была уничтожена.

"В целом, по итогам всего одного дня десантники 46 отдельной аэромобильной бригады уничтожили две единицы ББМ, две МТЛБ и один БТР. Также был поврежден один танк и один МТЛБ российских оккупантов", - отметили в сообщении.