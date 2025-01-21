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Украинские десантники отбили несколько штурмов врага в Курской области (видео)

Вторник 21 января 2025 11:12
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Украинские десантники отбили несколько штурмов врага в Курской области (видео) Иллюстративное фото: украинские десантники отбили несколько штурмов врага в Курской области (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские десантники вместе со смежными подразделениями Сил обороны Украины сорвали несколько штурмовых действий врага в Курской области. Россиянам были нанесены значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Российские военные не прекращают попыток выбить подразделения Сил обороны Украины с территории Курской области РФ. Штурмовые действия на позиции украинских воинов продолжаются почти ежедневно. Враг бросает в бой пехоту усиленную бронетехникой", - подписано видео.

Несмотря на это "накаты" штурмовых групп противника разбиваются о стойкость, мужество и военное мастерство украинских десантников. В последний раз было отражено несколько атак врага, которые закончились для него тяжелыми потерями в живой силе и бронетехнике.

Операция ВСУ в Курской области

В прошлом году украинские военные смогли прорвать границу и зайти на территорию Курской области. В результате, россияне были вынуждены привлечь к боям солдат КНДР, которые несут огромные потери.

В частности Силы обороны Украины впервые взяли в плен двух военных Северной Кореи в Курской области. Один из них попал в плен 9 января.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, за время операции ВСУ на территории Курской области российская армия потеряла более 38 тысяч военных.

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