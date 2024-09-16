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Украинские десантники подбили современную российскую БМД-4 в Курской области (видео)

Фото: российская боевая машина десанта БМД-4 (armyinform.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Подразделения Десантно-штурмовых войск ВСУ в одном из населенных пунктов Курской области подбили современную российскую боевую машину десанта БМД-4.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДШВ.

"Противник нагло заскочил на боевой машине с десантом в деревню, зная, что его контролируют украинские силы. Россияне вели стрельбу по жилой застройке с места остановки, а украинские расчеты артиллеристов и FPV-дронов в мгновение остановили вражескую технику и сделали невозможным ее дальнейшее использование" - рассказали военные.

Огонь артиллерии при первых обстрелах повредил боевую машину россиян. В это же время один из украинских FPV-дронов пытался нанести удар по вражеской броне, но сработал РЭБ.

Второй и третий полет оказались успешными. Вражеская БМД-4 была выведена из строя, а раненый российский десант разбежался по руинам, где их уже ждали украинские воины.

Бои в Курской области

Уже больше месяца продолжается наступательная операция ВСУ в Курской области. Украинские военные успешно продвигаются вперед, взяв под контроль более ста населенных пунктов, включая город Суджа.

Как отметил президент Владимир Зеленский, операция ВСУ в Курской области идет по плану.

Недавно сообщалось, что количество российских военных на Курском направлении возросло. Сейчас там находится до 45 тысяч оккупантов. Их, в частности, перебрасывают из зоны боевых действий в Украине.

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