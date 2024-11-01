Украинские десантники "минуснули" 15 батальонов россиян с начала Курской операции

По данным ДШВ, санитарные и безвозвратные потери среди российских войск в Курской области составили 7980 человек. Десантники взяли в плен около 300 военнослужащих РФ, а также захватили девять танков, четыре БТР, девять пушек, шесть минометов и т.д.

Кроме того, украинские десантники уничтожили и повредили:

58 танков,

162 БМП,

46 БТР,

136 артиллерийских систем,

две реактивные системы залпового огня,

592 автомобильной техники,

46 станций РЭС и другой специальной техники.

В воздухе были уничтожены три вертолета - два боевых Ка-52 и Ми-8, а также 111 дронов разных типов, 34 ударных беспилотника (Шахед, Ланцет) и один разведывательно-ударный БПЛА "Орион".

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