RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские беженцы в Польше могут получать свою пенсию по почте: как это сделать

Фото: украинские беженцы в Польше могут получать свою пенсию по почте (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские беженцы, которые находятся в Польше, могут получить пенсии с помощью международных почтовых переводов АО "Укрпочта". В дальнейшем эта возможность появится и у беженцев в других странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство соцполитики.

"Чтобы получать пенсию или денежную помощь международным пенсионным переводом за счет получателя, необходимо подать заявление в "Укрпочту", - говорится в сообщении.

Это можно сделать, заполнив электронную форму на сайте Укрпочты (https://cutt.ly/7wfQ2gZc ) или заполнив ее в бумажном виде по образцу (https://cutt.ly/RwfQ9rAF ) и отправив по адресу "Укрпочты" (ул.Крещатик, 22, г.Киев, 01001, Украина с примечанием на конверте "пенсия переводом").

После обработки заявления международный почтовый перевод будет доставлен получателю в месяце, следующем за тем, в котором было отправлено заявление. Перевод будет направлен на указанный адрес временного пребывания за границей.

Перерасчет средств будет производиться в иностранной валюте той страны, где находится получатель (т.е. в Польше, - в злотых).

Для получения перевода получатель, пенсия которому осуществляется АО "Укрпочтой" должно предъявить документ, удостоверяющий его личность.

Как сообщалось, общая численность пенсионеров-получателей выплат через текущие счета в банках на 1 мая 2023 года составила 8,314 млн человек. Остальные 2,383 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польшапенсії в Україні