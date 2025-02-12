Украинские беженцы начали выезжать из трех стран Европы: откуда больше всего

Где уменьшилось количество украинских беженцев

В течение декабря 2024 года количество украинских беженцев в Европе преимущественно росло, их численность уменьшилась только в трех странах. Из Дании выехало 1 995 человек, которые были под временной защитой, что составляет 5,1% от общего количества. Также 1 310 наших граждан покинули Италию, это 0,8% от количества беженцев и 595 выехали из Франции, это 1%.

Несмотря на это, рост количества украинских беженцев произошел в Германии. В последний месяц года туда переехало 8 830 человек (+0,8%). Второе место в рейтинге заняла Польша с показателем +3 705 новых беженцев (+0,4%), а третье - Чехии, туда переехало 3 435 наших граждан (+0,9%), которые нуждаются во временной защите.

Добавим, что наибольшее количество беженцев из Украины приняла Германия - 1 161 450 человек, это 27,3% от общего количества в ЕС, Польша - 991 630 (23,3%) и Чехия - 388 625 (9,1%).

А вот меньше всего украинских беженцев в Лихтенштейне - 700 человек и Мальте - 2 220 человек.

Распространение украинских беженцев, по состоянию на декабрь 2024 года (фото: ec.europa.eu)

Где больше всего украинцев в соотношении с местным населением

По сравнению с численностью населения каждой страны ЕС, самое высокое соотношение тех, кто получил временную защиту на тысячу человек, есть в Чехии - 35,7, Польше - 27,1 и Эстонии - 25,8. А соответствующий показатель на уровне ЕС составляет 9,5 на тысячу человек.

По состоянию на конец декабря 2024 года граждане Украины составляли более 98,3% бенефициаров временной защиты в ЕС. Взрослые женщины составляли почти половину (44,8%) беженцев. Дети составляли почти треть (31,9%), а взрослые мужчины - менее четверти (23,2%).

Напомним, что Европейский Совет в прошлом году принял решение о продлении временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2026 года.