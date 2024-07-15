Как украинским беженцам поехать в Германию: правила въезда и центры приема

Германия остается страной, куда украинские беженцы едут больше всего. Ежемесячно для получения временной защиты прибывают тысячи человек.

Какие сейчас действуют правила въезда в Германию и в каких землях продолжают принимать украинцев, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на проект uahelp.wiki .

Какие правила первого въезда в Германию

С 27 мая 2024 года первый въезд в Германию и пребывание в течение 90 дней без виз и других условий возможен для следующих категорий беженцев:

граждане Украины, находившиеся в Украине по состоянию на 24 февраля 2022 года;

граждане третьих стран, которые находились в Украине по состоянию на 24 февраля 2022 года на основании действующего в этот день разрешения на постоянное (не временное) пребывание в Украине;

граждане Украины, находившиеся за пределами Украины на 24 февраля 2022 года.

Чтобы иметь право находиться в Германии дольше 90 дней, за это время необходимо подать заявление на временную защиту или другое разрешение на пребывание.

Эти правила действуют для въезда в период с 4 марта 2024 года по 31 декабря 2024 года.

Важно учесть, что это не критерии, по которым Германия предоставляет временную защиту. На границе не проверяют основания для получения временной защиты.

Правила ужесточились для граждан третьих стран. Упрощенный въезд отменили для иностранцев с видом на временное проживание в Украине.

Фото: Временное размещение украинских беженцев в Германии (gettyimages.com)

В каких землях лагеря принимают беженцев из Украины

Регистрация украинских беженцев с последующим распределением на место проживания происходит в центрах первичного приема (лагерях).

По последней информации проекта, украинцы могут ехать в центры в таких федеральных землях:

Берлин:

Tegel (бывший аэропорт) – самый большой пункт первоначального приема, откуда распределяют на расселение по всей Германии. Территория центра закрыта, внутрь можно попасть специальным автобусом. Если ехать на машине, нужно будет оставить ее на парковке снаружи и заехать внутрь на автобусе. Все данные, включая телефонную линию центра, можно найти по ссылке.

Баден-Вюртемберг:

Из приемных пунктов земли Баден-Вюртемберг распределение идет только на другие федеральные земли, в том числе в Баварию, Рейнланд-Пфальц и Гессен.

Карлсруэ (Durlacher Allee 100, 76137 Karlsruhe) – центр открытый, но распределяет на другие федеральные земли. Принимает всех, в том числе тех, кто едет на своем авто. Автомобиль следует парковать вне территории приемного пункта. В лагере не принимают домашних животных больше кошки.

Месштеттен (Geißbühlstraße 51, 72469 Meßstetten) – открыт, но распределяет в другие федеральные земли. Трудно добраться на общественном транспорте, машиной можно. Лагерь не принимает с животными.

Фрайбург (Basler Landstraße 16, 79111 Freiburg) – открыт, но распределяемый в другие федеральные земли. Лагерь не принимает людей, нуждающихся в медицинской помощи или специальном уходе; принимают с небольшими животными, которые должны находиться с хозяевами, собак надо будет держать постоянно на поводке.

Бавария:

Мюнхен (Dachauer Str. 122a, 80637 München) – из лагеря людей распределяют по Баварии. Приезжающих с домашними животными просят их куда-то отдать, дальнейшее распределение с животными невозможно.

Гессен:

Гиссен (Rödgener Straße 59-61, 35394 Gießen Ankunftshalle) – тех, кто не имеет родственников первой линии в Гессене, распределяют по Баварии. Желательно приезжать в рабочие дни до 20:00. Остальное время тоже принимают, но придется подождать. Если приехать поздно и без автомобиля, в Bahnhofsmission во Франкфурте могут разместить на одну ночь.

Северный Рейн-Вестфалия:

Бохум (Gersteinring 50, 44791 Bochum Erstaaufnahmeeinrichtung).

Саарланд

Лебах (Schlesierallee 17, 66822 Lebach).

Тюрингия:

Айзенберг (Jenaer Str. 49, 07607 Eisenberg) – принимает, если есть места. Могут отказать в приеме.

Зуль (Weidbergstr. 10, 98527 Suhl) – принимает, если есть места. Могут отказать в приеме.

Нордхаузен (Neuer Weg 34, 99735 Werthe) – принимает, если есть места. Могут отказать в приеме.

Шлезвиг-Гольштейн:

Ноймюнстер (Haart 148, 24359 Neumünster) – лагерь принимает и распределяет другие приемные пункты;

Боштедт (Von-dem-Borne-Straße, 24598 Boostedt) – принимает с домашними животными, в том числе большими собаками. Если нет свободных мест, могут сразу направить в другой лагерь;

Зет (Hauptstraße 100, 23845 Seeth) – беженцев принимают с домашними животными, в том числе крупными собаками.

Фото: Лагерь для беженцев в Германии (gettyimages.com)

Условия для беженцев во всех лагерях существенно не отличаются. Волонтеры советуют украинцам советуют ехать туда, куда удобно добраться. Следует учесть, что менять приемные пункты по собственному желанию нельзя. У беженцев есть одна возможность зарегистрироваться – после этого в другом месте не примут. Все приемные пункты открыты в режиме 24/7.