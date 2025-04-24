Украинские беженцы в Эстонии останутся без части выплат: кто и какие деньги потеряет

Украинские беженцы в Эстонии останутся без части денежной помощи. Речь идет о выплатах по программе, которая начала действовать в 2022 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эстонскую национальную телерадиовещательную корпорацию ERR.
В 2022 году в Эстонии начала действовать программа, которая предусматривала возможность для украинских беженцев получить единовременную компенсацию расходов на аренду жилья - чтобы люди имели возможность найти себе место жительства в новой стране.
С июня 2022 года по апрель 2025 года такую компенсацию получили почти 11 тысяч домохозяйств (при этом 62% из них воспользовались помощью в Таллинне).
Максимальный размер компенсации составлял до 1200 евро на домохозяйство.
Однако сейчас департамент социального страхования Эстонии и Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения завершают сотрудничество, в рамках которого гражданам выплачивались эти средства.
Следовательно, с мая 2025 года украинцам прекратят предоставлять компенсацию за аренду жилья.
Кроме того, нельзя будет больше получить денежную компенсацию за услуги перевода.
По словам руководительницы отдела миграции Департамента социального страхования Лийс Палоотс, поддержка украинцев "не исчезает, а становится более целенаправленной и устойчивой".
"Мы постепенно переходим к обычному порядку, при котором поддержку оказывают прежде всего тем, кто ходатайствует о международной или временной защите, не имеет в Эстонии сети поддержки и проживает в государственных центрах размещения по направлению Департамента полиции и пограничной охраны при рассмотрении их заявления", - объяснила она.
Согласно информации ERR, Департамент соцстрахования рассматривает возможность прекратить аналогичные договоренности с другими местными самоуправлениями.
Это должно обеспечить:
Уточняется, что "это также позволит гарантировать, что поддержка, оказываемая украинским военным беженцам, не будет зависеть от места их проживания" (а только от того, нуждаются ли они в помощи при переезде из центра размещения).
Напомним, ранее мы рассказывали, сколько беженцев вернется в Украину после войны.
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