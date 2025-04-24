Украинские беженцы в Эстонии останутся без части выплат: кто и какие деньги потеряет

О какой программе и выплатах идет речь

В 2022 году в Эстонии начала действовать программа, которая предусматривала возможность для украинских беженцев получить единовременную компенсацию расходов на аренду жилья - чтобы люди имели возможность найти себе место жительства в новой стране.

С июня 2022 года по апрель 2025 года такую компенсацию получили почти 11 тысяч домохозяйств (при этом 62% из них воспользовались помощью в Таллинне).

Максимальный размер компенсации составлял до 1200 евро на домохозяйство.

Однако сейчас департамент социального страхования Эстонии и Таллиннский департамент социальной помощи и здравоохранения завершают сотрудничество, в рамках которого гражданам выплачивались эти средства.

Следовательно, с мая 2025 года украинцам прекратят предоставлять компенсацию за аренду жилья.

Кроме того, нельзя будет больше получить денежную компенсацию за услуги перевода.

Оставят ли украинцев в Эстонии без поддержки

По словам руководительницы отдела миграции Департамента социального страхования Лийс Палоотс, поддержка украинцев "не исчезает, а становится более целенаправленной и устойчивой".

"Мы постепенно переходим к обычному порядку, при котором поддержку оказывают прежде всего тем, кто ходатайствует о международной или временной защите, не имеет в Эстонии сети поддержки и проживает в государственных центрах размещения по направлению Департамента полиции и пограничной охраны при рассмотрении их заявления", - объяснила она.

Что известно о выплатах в других регионах Эстонии

Согласно информации ERR, Департамент соцстрахования рассматривает возможность прекратить аналогичные договоренности с другими местными самоуправлениями.

Это должно обеспечить:

единый подход к беженцам из Украины по всей Эстонии;

возвращение к обычному порядку.

Уточняется, что "это также позволит гарантировать, что поддержка, оказываемая украинским военным беженцам, не будет зависеть от места их проживания" (а только от того, нуждаются ли они в помощи при переезде из центра размещения).