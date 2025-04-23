Большинство хотят остаться. Сколько беженцев вернется в Украину после войны

Большинство украинских беженцев не планируют возвращаться в Украину после войны, в частности из-за негативного отношения в социальных сетях и неопределенности ситуации дома. Лишь треть из миллионов беженцев намерена вернуться.

Об этом заявил гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в интервью РБК-Украина.

Отношение украинцев к соотечественникам, выехавшим за границу из-за войны, остается преимущественно положительным или нейтральным - об этом свидетельствуют результаты исследований общественного мнения.

Однако в социальных сетях все чаще появляются агрессивные комментарии, формирующие искаженное впечатление о настроениях в обществе.

По шкале социальной дистанции Богардуса, а также по прямым опросам, 85-90% украинцев имеют скорее положительное или нейтральное отношение к беженцам. Больше всего поддержки получают матери с детьми.

Сложнее - с мужчинами до 60 лет: здесь наблюдается наибольшая дистанция и недоверие.

Кроме того, по сравнению с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), беженцев воспринимают с меньшей симпатией.

Опросы социологической группы "Рейтинг" показывают, что около 30% украинцев выражают прохладное отношение к беженцам.

Еще один вызов - последствия этого отношения для самих беженцев. Они активно следят за ситуацией в Украине через соцсети, и негативные месседжи могут становиться препятствием к возвращению.

Уже сейчас лишь треть из 6-7 миллионов украинцев за рубежом планируют вернуться.

"Но к тем 4-5 миллионам, которые останутся, поедут мужчины, которые сейчас не имеют права эмигрировать. Поэтому формирование позитивного отношения к беженцам крайне важно для сохранения человеческого ресурса Украины", - отмечает эксперт.