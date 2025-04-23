Как изменилось ощущение счастья украинцев во время войны: исследование КМИС
Исследование КМИС показало, что несмотря на войну, большинство украинцев продолжают чувствовать себя счастливыми. Но по сравнению с 2021 годом, уровень счастья снизился.
Об этом заявил гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в интервью РБК-Украина.
Трансформация отношения к счастью украинцев произошла на фоне войны. В течение многих лет проводятся опросы, чтобы определить, сколько людей чувствуют себя счастливыми.
"Но в 2022-м усомнились. Можем ли мы такое спрашивать, не станут ли респонденты ругать наших интервьюеров? И кто скажет, что счастлив во время войны? Но все же спросили", - сказал эксперт.
Несмотря на все сомнения, результаты показали, что уровень счастья не изменился существенно. В декабре 2021 года 71% украинцев указывали на свое счастье, а в марте 2022 года этот показатель снизился до 68%.
Сейчас уровень счастья составляет 58%, но количество несчастных осталось на уровне 16%, что указывает на стабильное психологическое состояние большинства населения.
Счастье украинцев, как оказалось, можно представить как дробь, где числитель - достижения человека (материальный уровень, отношения и т.д.), а знаменатель - его ожидания и стремления. Этот баланс определяет внутреннее ощущение счастья даже в трудные времена.
Напомним, что по данным КМИС большинство украинских беженцев не планируют возвращаться в Украину после войны, в частности из-за негативного отношения в социальных сетях и неопределенности ситуации дома.
Только треть из миллионов беженцев намерена вернуться.
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