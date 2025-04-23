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Как изменилось ощущение счастья украинцев во время войны: исследование КМИС

Среда 23 апреля 2025 10:00
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Как изменилось ощущение счастья украинцев во время войны: исследование КМИС Фото: Как изменилось ощущение счастья украинцев во время войны (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Катерина Гончарова

Исследование КМИС показало, что несмотря на войну, большинство украинцев продолжают чувствовать себя счастливыми. Но по сравнению с 2021 годом, уровень счастья снизился.

Об этом заявил гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в интервью РБК-Украина.

Трансформация отношения к счастью украинцев произошла на фоне войны. В течение многих лет проводятся опросы, чтобы определить, сколько людей чувствуют себя счастливыми.

"Но в 2022-м усомнились. Можем ли мы такое спрашивать, не станут ли респонденты ругать наших интервьюеров? И кто скажет, что счастлив во время войны? Но все же спросили", - сказал эксперт.

Несмотря на все сомнения, результаты показали, что уровень счастья не изменился существенно. В декабре 2021 года 71% украинцев указывали на свое счастье, а в марте 2022 года этот показатель снизился до 68%.

Сейчас уровень счастья составляет 58%, но количество несчастных осталось на уровне 16%, что указывает на стабильное психологическое состояние большинства населения.

Счастье украинцев, как оказалось, можно представить как дробь, где числитель - достижения человека (материальный уровень, отношения и т.д.), а знаменатель - его ожидания и стремления. Этот баланс определяет внутреннее ощущение счастья даже в трудные времена.

Напомним, что по данным КМИС большинство украинских беженцев не планируют возвращаться в Украину после войны, в частности из-за негативного отношения в социальных сетях и неопределенности ситуации дома.

Только треть из миллионов беженцев намерена вернуться.

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