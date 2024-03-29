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Украинские бойцы уничтожили вражеский танк из "Джавелина" (видео)

Пятница 29 марта 2024 04:00
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Украинские бойцы уничтожили вражеский танк из "Джавелина" (видео) Иллюстративное фото: украинский военный (armyinform.com.ua)
Автор: Наталья Кава

Бойцы 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха с помощью "Джавелина" уничтожили вражеский танк.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Генеральный штаб ВСУ.

На опубликованном видео показано, как украинские бойцы попадают во вражеский танк. Тот сразу же взрывается, но продолжает свое движение. Далее видно, что танк полностью пылает.

"Видео от службы по связям с общественностью 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха", - подписано видео.

Ситуация на фронте

Украинские защитники отразили 27 атак врага на Новопавловском направлении. На Авдеевском направлении ВСУ отразили 14 атак. Авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

По данным Института изучения войны, россияне наступают в районе Ивановского и находятся в пределах 500 метров от черты города Часов Яр (к западу от Бахмута). Также они недавно продвинулись в пределах Бердичев (к северо-западу от Авдеевки) и в Орловке (к западу от Авдеевки).

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