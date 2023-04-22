Украинские бойцы уничтожили еще 680 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 680 оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабной войны составляют около 185 730 военных убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.04.23 ориентировочно составили:
Напомним, недавно в Силах специальных операций показали "охоту" на вражеские танки.
Добавим, также главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал видео работы морпехов, которые в течение месяцев уничтожают технику и живую силу врага на подступах к Угледару.
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