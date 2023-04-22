RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские бойцы уничтожили еще 680 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ

Фото: потери России в войне составляют уже около 185 730 военных убитыми (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 680 оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабной войны составляют около 185 730 военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ 185730 (+680) человек ликвидировано,
  • танков - 3672 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 7130 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 2832 (+5) ед,
  • РСЗО - 539 (+0) ед,
  • средства ПВО - 289 (+4) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2398 (+4),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5718 (+5) ед,
  • специальная техника - 337 (+3).

Напомним, недавно в Силах специальных операций показали "охоту" на вражеские танки.

Добавим, также главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал видео работы морпехов, которые в течение месяцев уничтожают технику и живую силу врага на подступах к Угледару.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Войска РФГенштаб ВСУВойна России против Украины