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Украинские бойцы уничтожили новейшую российскую станцию РЭБ "Стриж" (видео)

Фото: украинские бойцы уничтожили новейшую российскую станцию РЭБ "Стриж" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские разведчики вместе с артиллеристами уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы "Стриж". Бойцы поразили вражемкую цель с помощью САУ "Краб".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

"Разведчики 30-й отдельной механизированной бригады вместе с артиллеристами 26-й отдельной артиллерийской бригады уничтожили РЭБ "Стриж". САУ "Краб" отработала блестяще!" - говорится в описании под видео.

Дополнительно

Станция РЭБ "Стриж" - это мобильная система защиты от беспилотных летательных аппаратов. Аппаратура предназначена для обнаружения дронов, передачи сигнала тревоги на пульт управления и сигнализации, блокировки каналов управления и навигации беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, недавно украинские военные показали, как с помощью артиллерии уничтожили два танка оккупантов в Донецкой области.

Также мы писали, что 11 апреля ВСУ уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы россиян.

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