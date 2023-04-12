Украинские бойцы уничтожили новейшую российскую станцию РЭБ "Стриж" (видео)

"Разведчики 30-й отдельной механизированной бригады вместе с артиллеристами 26-й отдельной артиллерийской бригады уничтожили РЭБ "Стриж". САУ "Краб" отработала блестяще!" - говорится в описании под видео.

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Станция РЭБ "Стриж" - это мобильная система защиты от беспилотных летательных аппаратов. Аппаратура предназначена для обнаружения дронов, передачи сигнала тревоги на пульт управления и сигнализации, блокировки каналов управления и навигации беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, недавно украинские военные показали, как с помощью артиллерии уничтожили два танка оккупантов в Донецкой области.

Также мы писали, что 11 апреля ВСУ уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы россиян.

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