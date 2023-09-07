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Украинские бойцы уничтожили почти взвод россиян на Мелитопольском направлении

Четверг 07 сентября 2023 13:09
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Украинские бойцы уничтожили почти взвод россиян на Мелитопольском направлении Фото: украинские бойцы уничтожили почти взвод россиян на Мелитопольском направлении (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Штурмовые подразделения Нацгвардии и Вооруженных сил Украины продвигаются на Мелитопольском направлении. Там украинские бойцы уничтожили почти взвод российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в.и.о директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковника Николая Уршаловича во время брифинга.

По его словам, в течение недели штурмовые группы бригад оперативного назначения "Гвардии наступления" при поддержке артиллерии, танков и во взаимодействии с подразделениями ВСУ имели успех на Мелитопольском направлении.

В частности, украинские бойцы уничтожили во взвод противника и продвинулись как в глубину обороны российских войск, так и по фронту.

"Закрепляются на занимаемых рубежах и проводят подготовку к дальнейшим наступательным действиям", - рассказал Уршалович.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, ВСУ успешно продвигаются к югу от Бахмута. Также украинские военные нанесли 18 ударов с помощью авиации по оккупантам. За прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений.

В частности, судя по отчету Института изучения войны, ВСУ постепенно отвоевывают позиции на Бахмутском направлении. Также ВСУ продвинулись к востоку от Невельского в Донецкой области и к западу от Вербового Запорожской области.

Также украинские воины продолжают давить на противника на Мелитопольском направлении. Тяжелые бои продолжаются, наши бойцы преуспевают.

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру четверга, 7 сентября, составили 610 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 266 900 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 37 артсистем и 22 дрона.

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