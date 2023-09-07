Украинские бойцы уничтожили почти взвод россиян на Мелитопольском направлении

Штурмовые подразделения Нацгвардии и Вооруженных сил Украины продвигаются на Мелитопольском направлении. Там украинские бойцы уничтожили почти взвод российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в.и.о директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковника Николая Уршаловича во время брифинга .

По его словам, в течение недели штурмовые группы бригад оперативного назначения "Гвардии наступления" при поддержке артиллерии, танков и во взаимодействии с подразделениями ВСУ имели успех на Мелитопольском направлении.

В частности, украинские бойцы уничтожили во взвод противника и продвинулись как в глубину обороны российских войск, так и по фронту.

"Закрепляются на занимаемых рубежах и проводят подготовку к дальнейшим наступательным действиям", - рассказал Уршалович.