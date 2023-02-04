Украинские бойцы сбили три БПЛА россиян на Донбассе и показали результат (видео)

"Военнослужащие 81 отдельная аэромобильная бригада Десантно-штурмовых войск во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины продолжают успешно уничтожать средства воздушного нападения противника. В этот день были успешно сбиты три разведывательных беспилотных летательных аппарата", - сообщили бойцы и опубликовали видео.

Напомним, ранее пограничники сбили ударный беспилотник кафиров в Донецкой области.

Добавим, что с начала полномасштабной войны россияне потеряли в Украине уже 1 956 БПЛА оперативно-тактического уровня.

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