Украинские бойцы нанесли россиянам потерь, те отказались от штурма под Бахмутом (видео)

"На Бахмутском направлении противник в очередной раз забрасывает позиции обороны телами. Операторы ССО Украины уничтожили 4 оккупанта, еще 3 были ранены. Противник понес потери и отказался от штурма на эту ночь", - сказано в сообщении.

Так, перехваченные переговоры захватчиком подтвердили результат работы украинских бойцов.

Напомним, 15 марта украинские защитники сбили российский бомбардировщик Су-25 под Бахмутом Донецкой области.

Недавно украинские пограничники уничтожили вражеский склад с БК и ликвидировали 6 россиян под Бахмутом.

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