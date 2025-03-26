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Украинские бойцы сожгли мастерскую и уничтожили танки РФ на Торецком направлении (видео)

Фото: ВСУ нанесли удар по российской мастерской и танкам РФ (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Пилоты 28-й бригады активно уничтожают вражескую технику на Торецком направлении. Оккупанты пытаются улучшить защиту техники, но украинский арсенал уничтожает их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

На Торецком направлении войска РФ вынуждены вводить все больше техники, включая танки и бронемашины. ВСУ сожгли мастерскую и уничтожили танки россиян.

В прошлом году эти цели были редкими для прицелов украинских пилотов, то сейчас каждую неделю пилоты 28-й бригады успешно уничтожают несколько единиц вражеской техники.

Оккупанты пытаются улучшить свою логистику, защищая технику сетками и используют РЭБ для маскировки. Однако украинские арсеналы оказались достаточными, чтобы превратить эту технику в металлолом.

Мастерские удары подразделения Kurt & Company и Батальона Беспилотных систем демонстрируют высокую эффективность борьбы с врагом.

Напомним, что Воздушные силы ВСУ 21 марта ударили по месту размещения российских оккупантов в Торецке Донецкой области. Ликвидированы десантно-штурмовые группы и операторы БПЛА врага.

Кроме того, Генеральный штаб ВСУ сообщил об ударе по пункту управления российской пограничной заставы в Глотово Белгородской области. Украинская авиация ликвидировала объект противника даже несмотря на то, что россияне применяли усиленные меры маскировки.

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