Украинские бойцы провели штурм дронами и наземным роботом (видео)

Как прошла операция

Первым к позициям противника двинулся именно Droid TW 12.7 - военные дистанционно управляли комплексом и открыли огонь по оккупантам, не подвергая бойцов прямому риску.

После работы наземного робота к операции присоединились беспилотники, нанесшие точные удары по враждебной позиции. Само соединение наземных и воздушных роботизированных систем позволило последовательно поразить врага и выполнить задачи с минимальным привлечением военных в опасной зоне.

Умеющий Droid TW 12.7

Комплекс разработала команда украинских инженеров DevDroid как решение для разведки и огневых задач на поле боя. Дистанционное управление, встроенный баллистический вычислитель и алгоритмы искусственного интеллекта позволяют точно обнаруживать, восхищать и поражать цели.

Робот оснащен дистанционно управляемой турелей под пулемет M2 Browning калибром 12,7 мм, способной поражать легкобронированные цели - БМП, БТР и бронированные автомобили, а также небронированную технику противника.

Кроме того, комплекс эффективен против живой силы противника на коротких и средних дистанциях, способен подавлять огнем взводные и опорные пункты врага.

Инфографика: Droid TW 12.7 (33-й отдельный штурмовой полк)

Разведка и мобильность

Отдельное направление применения - дистанционное наблюдение за полем боя: встроенные камеры и системы передачи данных дают оператору ситуационную осведомленность в реальном времени, сохраняя безопасное расстояние.

Конструкция обеспечивает высокую проходимость по труднодоступному рельефу и бездорожью. Комплекс уже прошел проверку в реальных боевых условиях и имеет минимальное время развертывания - от транспортировки до готовности к бою.