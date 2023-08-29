Украинские бойцы продвигаются на Таврическом направлении, - генерал

"Имеем продвижение на Таврическом направлении. Врага отткидаем", - написал генерал.

Украинские артиллеристы за сутки выполнили 1200 задач на Таврическом направлении. Силы обороны ликвидировали 327 оккупантов, из них 91 - безвозвратные потери, 235 - ранены, еще одного оккупанта ВСУ взяли в плен.

Также воины уничтожили 34 единицы вражеской техники:

4 танка;

8 ББМ и РСЗО;

3 артиллерийские системы и минометы;

16 единиц автомобильной и 2 единицы специальной техники.

Также Силы обороны уничтожили два склада с боеприпасами и три пункта управления захватчиков.

Следует отметить, что Таврическое направление охватывает линию фронта от Запорожской области до Авдеевки (Донецкая область).

Наступление на юге Украины

Этим летом наши защитники активизировали наступательные действия на юге и юго-востоке Украины. Активные бои продолжаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Недавно украинские бойцы освободили населенный пункт Роботино на Мелитопольском направлении. Как объяснила заместитель министра обороны Анна Маляр, дальше наши войска двигаются уже юго-восточнее Роботино и южнее Малой Токмачки.

Больше о тактическом значении Роботино и как может развиваться контрнаступление дальше - читайте в материале РБК-Украина.

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