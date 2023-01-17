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Украинские бойцы показали, как из танка уничтожают блиндаж и заграждения россиян (видео)

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Украина, Вторник 17 января 2023 15:58
Украинские бойцы показали, как из танка уничтожают блиндаж и заграждения россиян (видео) Фото: украинские бойцы показали, как из танка уничтожают блиндаж и заграждения россиян (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы из танка Т-72 уничтожили блиндаж оккупантов, а также инженерные заграждения врага. Видео своей работы защитники опубликовали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минобороны.

"Ежедневно уничтожая российских оккупантов, наши воины продолжают оптимистическое настроение зимних праздников. На видео зафиксировано, как на юге раздает врагам адские "подарки" экипаж танка с позывным "Клаус" батальона комбата "Арнаут". Точная стрельба прямой наводкой, в результате которой уничтожили рашистский блиндаж с живой силой и инженерные заграждения", - говорится в описании под видео.

На кадрах зафиксирован результат работы 3-й отдельной танковой Железной бригады и бригады территориальной обороны "Днепр".

Напомним, недавно ВСУ показали, как одним ударом уничтожили 25 "вагнеровцев" и помешали атаке оккупантов в районе Соледара.

Добавим, также пограничники опубликовали видео отражения вражеского штурма на одном из передовых опорных пунктов вблизи Бахмута.

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