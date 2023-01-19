Под Соледаром пограничники уничтожили группу российских пехотинцев (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

"После получения координат размещения рашистов по ним также отработала наша артиллерия", - отмечают пограничники.

На днях с помощью БПЛА пограничников были успешно поражены места укрытия и скопления пехоты кафиров. Российские военные укрывались в промышленной зоне.

Как сообщалось, ВСУ с помощью антидронового ружья захватили российский БПЛА в Луганской области. Его уже передали в подразделение.

Напомним, за сутки, на утро 18 января, ВСУ уничтожили 100 российских военных на Луганском направлении. При этом те оказались спецназовцами, а не обычными мобилизованными.

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