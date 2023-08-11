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Украинские бойцы имеют успехи в Запорожском направлении, - Кузьмин

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Вооруженные силы Украины имеют определенные успехи в Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя командующего ОСУВ "Таврия" по стратегическим коммуникациям Сергея Кузьмина в эфире телемарафона.

По его словам, в Запорожском направлении продолжается наступательная операция Сил обороны Украины. Бойцы постепенно уничтожают врага, освобождая украинские села и города.

"Шаг за шагом двигаемся мы вперед. На сегодня есть определенные успехи, но о них говорить еще немного рано, потому что идет наступательная операция", - рассказал Кузьмин.

Он также отметил, что "враг искажается потому, что он чувствует, что теряет свою силу и мощь".

"Чувствуется, что мы двигаемся вперед и побеждаем на поле боя, а также не даем ему никаких шансов", - добавил заместитель командующего.

Ситуация на фронте

По последним данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Всего за прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновения.

В то же время, как сообщают в Институте изучения войны (ISW), ВСУ пытаются закрепиться близ Урожайного, а россияне продолжают активно атаковать на Купянском направлении.

Потери России в войне в Украине к утру пятницы, 11 августа, составили 580 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 252780 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 12 танков, 15 ББМ и артсистем.

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Война России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ